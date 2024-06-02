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NOYES ソファセット(関東圏 配送、設置無料)
商品番号 U79768730938
商品名

NOYES ソファセット(関東圏 配送、設置無料)
ブランド名 ノイエス
特別価格 税込 25,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

国産NOYESノイエスソファセット2人掛けソファ×2,オットマンのセット◎フルカバーリング仕様▽サイズ・オットマン幅86×奥行き54×高さ36cm・2人掛けソファ幅140×奥行き83×高さ60cm座面幅117×座面奥行き63cm座面までの高さ36cm▽状態目立つ汚れや座面のヘタリなどは特にありませんが、座面カバーに若干の使用感と木脚部分は傷がありますので画像にてご確認下さい。■配送は、東京、千葉、埼玉、茨城、栃木、神奈川（一部）は自車運搬にて送料無料でお届け致します。その際ご要望があれば、無料にて組み立て、設置も承ります。上記以外の地域の方はたのメル便での発送になるため、送料上乗せした価格に変更となります。ご購入前にお問い合わせください。#IKEA#イケア#NITORI#ニトリ#unico#ウニコ#カリモク#大塚家具#Francfranc#フランフラン#ACTUS#アクタス#LOWYA#ロウヤ#2人掛け#3人掛け#ソファ#北欧風#ヴィンテージ#アメリカン#モダン#アジアン
http://narcologia.ru/goods/perforce174565.html
http://narcologia.ru/goods/competitive873181.html
http://narcologia.ru/goods/freshman905456.html

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