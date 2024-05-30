賞美堂　其泉　宝尽くし　縁起物　縁起皿　5枚揃　富士山　瓢箪　鯉　満月　梅

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賞美堂其泉宝尽くし宝づくし縁起物縁起皿 5枚揃富士山瓢箪鯉満月梅サイズ 直径17cm高さ2.7cm取皿 ×5箱に傷み、テープあとが有ります。金彩のスレは無いですが少しくすみが見られます。金磨きクロス等で綺麗になると思います。現状のままお送り致します事、自宅保管にご理解頂ける方のご検討をお願い致します。細かい所が気になられる方のお取引きはお控えください。#其泉#オトワ其泉カラー···ホワイト種類···皿・プレート素材···陶磁器サイズ···小（直径：～17.9cm）