ケユカ　2.5人掛けソファー　ベージュ　アームレスト

ご覧頂きましてありがとうございます。【必ずお読み下さい】出品している物は中古がメインになります。新品でも自宅保管品です。当方素人ですので、検品等で見逃し等があるかもしれません。商品が届き、何か問題がございましたら必ず評価前にご連絡下さい。誠意を持ってご対応致します。返金対応させて頂きますのでご安心下さい。●アイテムKEYUCAソファー 北欧スタイル 座面衝撃材Sバネ、座り心地は少し硬め、クッション材も綺麗で座り心地は少し硬めで、腰を優しく包んでくれる弾力です。保存状況はいいです。肘掛けの所にほつれあり。座席の底の黒いカバーは破れています。●サイズ(約)幅160cm×奥行86.5cm×高さ78cm●素材ファブリック●状態良品です。●配送簡易包装にて2〜5日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございます。



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