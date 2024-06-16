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超ときめき宣伝部 小泉遥香 サインボール
商品番号 D30086117439
商品名

超ときめき宣伝部 小泉遥香 サインボール
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 2,280 円
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商品詳細

2023年10月9日開催OneNightFestival『天挑五歌仙大演會』でラスト楽曲で本人さんより投げられたボールです。キャッチした時に少しサインが擦れてしまいましたので写真にて確認いただければと思います。ライブ終わり、カバンに入れて持ち帰りましたが汚れなど気になる方は購入をお控えください。#超ときめき宣伝部#小泉遥香
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