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ヴィンテージ　秋田木工 剣持勇 スタッキング スツール　白
商品番号 H64000304596
商品名

ヴィンテージ　秋田木工 剣持勇 スタッキング スツール　白
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 4,956 円
在庫状況 あり

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商品詳細

秋田木工剣持勇スタッキングスツール　白美しい曲線は曲木の技法によるもので、日本唯一の曲木専門工房「秋田木工」の職人によって作り続けられています。シンプルな美しさと機能性を兼ね備えています。日本インダストリアルデザイン界の先駆者である剣持勇氏が手掛けたスツール「No.202」。シンプルな美しさと機能性を兼ね備え、1958年に発表されて以来のロングセラーモデルです。2013年にはグッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞しました。ダイニングだけでなく、玄関などにも便利なスツール。▪️サイズ幅　　400mm座面幅　　330mm奥　　340mm高　　450mm座面高　　430mm
http://narcologia.ru/goods/revamp225422.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical688301.html
http://narcologia.ru/goods/seamless769929.html

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