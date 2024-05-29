ヴィンテージ　秋田木工 剣持勇 スタッキング スツール　白

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商品詳細
秋田木工剣持勇スタッキングスツール 白美しい曲線は曲木の技法によるもので、日本唯一の曲木専門工房「秋田木工」の職人によって作り続けられています。シンプルな美しさと機能性を兼ね備えています。日本インダストリアルデザイン界の先駆者である剣持勇氏が手掛けたスツール「No.202」。シンプルな美しさと機能性を兼ね備え、1958年に発表されて以来のロングセラーモデルです。2013年にはグッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞しました。ダイニングだけでなく、玄関などにも便利なスツール。▪️サイズ幅 400mm座面幅 330mm奥 340mm高 450mm座面高 430mm
http://narcologia.ru/goods/revamp225422.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical688301.html
http://narcologia.ru/goods/seamless769929.html
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