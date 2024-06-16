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ガス昇降式チェア（カウンター/オフィス/ワーク/バランス）
商品番号 C88119262073
商品名

ガス昇降式チェア（カウンター/オフィス/ワーク/バランス）
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！2023年2月に新品を購入しました。多少、座面に座りジワがついていますが、目立った傷や汚れはなく、昇降も問題なく可能です。完成品の状態でお送りする予定です。中古品となりますがご購入お待ちしております！＜特徴＞サイズ幅約41×奥行き約41×高さ約61〜86cm重量：7.4kg材質張地：ポリエステル、ウレタン、スチール（粉体塗装）、合成樹脂（ポリプロピレン）座る部分は布製です・座面高は座面下のレバーで360°どの角度からでも昇降可能・全方位に約8°傾斜するため背筋を伸ばすことが可能（凸側凹側どちらを前にしても座ることが可能）・ウレタンがたっぷり詰まった三角座面・耐荷重：約85kg前後・座面のシリンダー（支柱）には潤滑油が塗布（拭き取ると昇降がスムーズに機能しないため注意）#昇降式　#ガス昇降式　#チェア　#カウンターチェア　#ワークチェア　#デスク用チェア　#バランスチェア　#回転　#前傾完成品、回転可、座面前傾可、座面高さ調整可
http://narcologia.ru/goods/secretarial126016.html
http://narcologia.ru/goods/traverse542826.html
http://narcologia.ru/goods/providence694.html

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