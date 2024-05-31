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【値下】三線　棹のみ　黒木クルチ　湧川(真壁)　670g
商品番号 C95602158421
商品名

【値下】三線　棹のみ　黒木クルチ　湧川(真壁)　670g
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 35,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

三線の棹のみです。黒木クルチの湧川(真壁)になります。重さは670gとなっております。購入場所は今はもうありませんが、沖縄県那覇市小禄にある赤嶺三線店よら購入しました。購入時期は今から9年〜11年前にになります。ご理解のある方宜しくお願いします。質問等あれば、コメントご記入お願いします。
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