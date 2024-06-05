ロフトベッド ロータイプ 木製 ベッド シングルベッド 子供部屋収納力抜群ロフト

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【おススメポイント】1.【シンプルなデザイン】厳選された高品質な木材を使用し、自然な温かさを感じることができます。お子様の安全と快適な眠りを追求し、頑丈な木材と安全基準に基づいた設計でお子様の安全を守ります。2.【創造力を広げる、ブラックボード付き】ブラックボード付きのユニークなデザインで、お子様の創造力を広げる無限の可能性を提供します。お子様は自由に絵を描いたり、アイデアや目標を書き込むことができ、その結果、お子様の部屋は創造的なアートスペースに変わります。ブラックボードの位置は自在に変更でき、四方向に設定可能です。かわいらしい絵を描いたり、自己表現を通して、子供たちは無限の可能性を追求することができる空間が与えられます。3.【ベッド下にたっぷりの収納スペース】床板が高く、床下には47cmの収納スペースがあり、収納の利便性が際立っています。さらに、十分な収納スペースが確保されているため、衣類、寝具、おもちゃなどの雑多なアイテムを整理整頓することができます。忙しい家庭や収納スペースが限られている方々にとって、このベッドは非常に便利です。収納ニーズに応え、スッキリとした空間を実現することができます。4.【安心感満々のサイドフレーム】この高さの側フレームは、睡眠中にベッドからうっかり落ちることを防ぐために設計されており、お子様がより安心して寝ることができます。さらに、マットレスや布団などの寝具が落ちるのも防ぎ、快適な休息が期待できます。側フレームの隙間は8.5cmと設計されているため、特に子供に最適です。元気なお子様でも、安心してお使いいただけます。ベッドから簡単に落ちる心配もありません。5.【安心の耐荷重】床板は頑丈な厚さで、約15㎜あります.強化された厚さの床板が、安心感満載の睡眠体験を提供します！一般的の厚さは12㎜ですが、当社のベッドは15㎜と強化されています強化された床板は他の商品と比較してより頑丈で、体重を均等に分散し、適切なサポートを提供します。その厚みのある床板により、ベッドの安定性が最大限に保たれ、快適な寝心地を実現します。6.【空気流通性にも優れる】脚床面が高くなっているため、下の空間が通気性がよくなり、湿気やカビ、ダニの繁殖を防ぐことができます。さらに、重量を分散することで、安定感が増し、より安心してご使用いただけます。