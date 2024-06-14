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- 越前塗 松花堂 おもてなし揃 重箱 小皿 五客 N 5462A
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商品詳細
大きさ (箱)高さ約32.5cm 幅約30.5cm×30cm（皿）高さ約3cm 幅約11.2cm 重さ約246g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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http://narcologia.ru/goods/housekeeper363809.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei351471.html
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越前塗 松花堂 おもてなし揃 重箱 小皿 五客 N 5463A-
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越前塗 松花堂 おもてなし揃 重箱 小皿 五客 N 5463A - 漆芸
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