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越前塗　松花堂　おもてなし揃　重箱　小皿　五客　N　5462A
商品番号 O83277752492
商品名

越前塗　松花堂　おもてなし揃　重箱　小皿　五客　N　5462A
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　(箱)高さ約32.5cm　幅約30.5cm×30cm（皿）高さ約3cm　幅約11.2cm　重さ約246g土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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越前塗 松花堂 おもてなし揃 重箱 小皿 五客 N 5463A-

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