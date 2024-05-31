収納ベンチ 椅子 コーデュロイ ネイビー

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**出品のお値段でのご検討をお願いします**新品未使用【サイズ】幅80cm奥行43cm高さ46.5cm(座面下収納庫内寸：75.5×37.5×12.5cm)【重量】8.8kg【素材】構造部材：繊維板・天然木(脚部)張り材：ポリエステル100％クッション材：ウレタンフォーム【座面耐荷重】80kg収納ができるスツールです。座面を開けると収納スペースになっています。肌ざわりの良いコーデュロイ生地と木製の脚で、温もりあるデザインです。脚裏は床への傷を防止フェルト付きです。***************************♥ご購入前に♥*プロフィールご一読ください*在庫確認しますので一言コメントお願いします*北海道・沖縄・離島へは別途送料いただきます※ご購入後、送り状に記載するお電話番号をお知らせ下さい***************************トランクスツールトランク型スツール椅子イスチェアチェアー収納ボックスおもちゃ箱オモチャ箱収納ベンチ収納椅子収納付き雑貨小物小物収納コンパクトコンパクトサイズ小型省スペース1.5人掛け2人掛け二人掛け2人用ふたり用二人用スリム脚付き取手付き取っ手付き背もたれなし長方形四角スクエア型ファブリックベロア調ベージュブラウン茶茶色グリーンカーキ緑ネイビー紺青ブルーアースカラーお洒落オシャレおしゃれ可愛いかわいいトランクケースモチーフレトロ風北欧風塩系インテリア男前インテリアナチュラルインテリア家具収納家具※コピー盗用はご遠慮願います#椅子#イス＊#PinkySHOPインテリア＊