2人用布張りソファ　ソファ

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【お値下げしました！】カラー···グレーニトリ2人掛け2年前くらいに購入。いつも、専用のカバーを掛けていたので直接座ることはなく、カバー外すと生地に汚れシミは全くない美品です。日頃長時間座ることも少なかった為、座る部分もほとんど購入時と変わらない、いい状態です。ご不明点ございましたら、コメント下さい。発送は着払いでのお送りとさせていただきます。どうぞよろしくお願い致します。