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- [未使用品]山羊毛皮 木製スツール 本革 ダイニングチェア ウッドスツール 腰掛
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商品詳細
座面に山羊の毛皮、脚部にチーク無垢材を使用したスツールです。四角い座面に愛着が沸き、毛皮の肌触りに癒されます。毛皮は1点ずつ違います。武骨なチークの脚がまたそそられます。休憩用やお化粧用の腰掛として、ちょっとした物置としても活躍いたします。コンパクトで場所を取らず、軽いので移動も楽々。たくさん集めると可愛いですよ。■幅・奥行(座面サイズ)：35cmx35cm■高さ：45～46cm■脚の高さ：21cm※インドネシアの職人によるハンドメイドの為、個体差がございます。多少の誤差はお許しください。■素材：チーク材(総無垢材)、山羊毛皮■原産地：インドネシア未使用品ですが、長期保管品です。撮影のため、一度出し入りました。即購入OKです。メルカリ便発送、送料無料です。
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