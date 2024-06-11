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クリスタルオーナメント「灯台」フレーム付　シュタインバッハ　新品未使用
商品番号 R32837813375
商品名

クリスタルオーナメント「灯台」フレーム付　シュタインバッハ　新品未使用
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 3,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クリスタル　オーナメント「灯台スタンドフレーム付きシュタインバッハ新品未使用○オーナメントをフレームにセット　　取り外し可能　飾り方2パターン　○箱なし　経年劣化ありサイズ（約）フレーム幅90mm奥50mm高100mm重160g（セット時）サイズ（約）オーナメント正面幅55mm奥29mm高60mm重130g#オーナメント#クリスタル#インテリア#置物#シュタインバッハ#ノブレス
http://narcologia.ru/goods/pompous690423.html
http://narcologia.ru/goods/capitation756308.html
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