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スターバックス BLACKPINK タンブラー
商品番号 X62918383921
商品名

スターバックス BLACKPINK タンブラー
ブランド名 スターバックス
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品未使用】SSBLACKPINKコールドカップ710ml韓国スターバックスで、7/25に限定販売された商品です。ブラックカラーのスタッズがポイントの、710ml容量で、冷たいドリンク専用のコールドカップです。プラスティック材質で軽く、ストローもあるので便利です。韓国で販売当日に並んで購入しました。平日昼まで購入していただけますと即日発送可能です。プロフィールをご覧頂いた上で、同意していただいた方のみご購入下さい。尚、すり替え防止のため購入後の返品交換は一切お受けできません。
http://narcologia.ru/goods/assessor956003.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture609741.html
http://narcologia.ru/goods/unusable941674.html
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