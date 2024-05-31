癒やされる絵画 Paris

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商品詳細
◆パリモンマルトルの画家から直接購入した油絵です。[河辺の青い屋根の家]●油絵2Fサイズ縦19cm×横24cm程のキャンバス。●額縁は日本製特注品です。縦34cm程、横39cm程、厚み5.5cm程で全重量(ガラス面、絵画、額縁)1900ｇ。●画家名はJACQUIN(写真4)◆癒やされる静かな絵画です。パリモンマルトルで入手しました。#お買い得#油絵画額縁付き#パリの画家#モンマルトル#癒やされる品#フランス製＃SALE！
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