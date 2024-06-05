ビンテージデスクカレンダー　アンティークカレンダー　英国ビンテージ

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テイスト···アンティーク・クラシック、レトロ・ミッドセンチュリー古いものだと思われますが、比較的綺麗な印象です。MadeinEnglandの小さい刻印があります。ダイヤルはどれも動作して表示を合わせることができます。厳密には細かい傷などがありますが新品ではないので気になる方は，ご遠慮ください。サイズ:横110x高さ48x奥行き53mm重さ206gカラー:ゴールド購入前に気になる点は質問してください。