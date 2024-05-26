T042 Baccarat バカラ 丑 MINIMALS

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☆アウトレット品に関して☆箱付き(中身と箱は違います。)商品は美品でございます。部屋のインテリアにご利用頂けます。MINIMALS:ミニマルズ【高さ】写真右側:約7cm写真左側:約6cm恐らく商品は丑の置物でございます。※箱・商品に傷などがある場合がございます。※アウトレット品の為、特に記載がない場合でも、小傷・スレや性質上、最初からムラなどがある場合がございます。その分お安くしておりますのでご理解の上、ご購入下さい。【発送詳細】※当方指定の配送方法以外は対応しておりません。〜荷物の発送〜購入頂いてから2日間のあいだに基本的に発送しております。遅れる場合もありますのでご了承下さい。【注意事項】※沖縄県・離島の方はお取引不可（送料の関係の為）※単品購入での値引きはお断りしておりますがご購入2品以上でお値引き致します！！是非宜しくお願いします‼️