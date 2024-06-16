水晶　ポイント　デンドリ入り! 天然石置物　ジオード

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鉄分が入り、少しピンクカラーの水晶ポイントになります。ジオード部分に鉄分が見られます。水晶が結晶化しており、内部にはデンドリが見れる、石を楽しめるお品です。大きさは、115×59×29.4ミリ。大変美しいお品です。天然石故の欠け、石目、インクルージョンはご承知おき下さい。単品でのお値下げ、又、セット販売でのバラ売りは致しません。