高級ソファー 引き取り可能な方

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商品詳細
10位前のソファー上ですが購入時かなり高価でした、サイズは180×90×90位です、引き取り可能な方で宜しくお願いします。現品確認可能です。タバコ、ペット無し。購入前にコメントお願いします。
http://narcologia.ru/goods/protein320034.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric290445.html
http://narcologia.ru/goods/conception963057.html
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