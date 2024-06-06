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- ドリンクカップ コップ2個 新婚の贈り物 酒器セット 290ML
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商品詳細
\"セット内容：カップ2個容量：290ML平らなカップ底部は滑らかに置いて滑らないようにする1杯の多用用途は鶏の尾の杯、果茶、すべて良い選択です！[注意]測定方法によっては、1～3センチの誤差がある場合があります。PC環境や光線条件によっては、色や材料の画像が写真と少し異なる場合があることに注意してください。\"
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