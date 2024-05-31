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仁峯　尺二盛り皿
商品番号 K91890130706
商品名

仁峯　尺二盛り皿
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 1,813 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お皿/お椀/デザート食器...皿/プレートカラー...ブラックグラス/カップ/酒器...その他素材...その他切子/焼き物ブランド...#美濃焼皿/プレート形状...楕円(オーバル)#美濃焼#花器#大皿#盛り皿#レトロ縦:約３６㌢　横:約３８㌢
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