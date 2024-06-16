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- 【販売終了品】ナビア パッチワークソファ3S G
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商品詳細
4年ほど前にフランフランで一目惚れして購入しましたが、引っ越し先の間取りに合わないため出品します。購入価格は約13万円でした。部屋のアクセントになり、とても気に入っていて大事に使ってきましたので、キレイな方かと思いますが細かい傷などはあります。そのためやや汚れありとさせてもらっています。中古品という点ご理解ください。サイズw1810×D820×H800mm座面の高さ 420mm足の部分を外してローソファとしても対応出来ます。お部屋を明るくしてくれるソファだと思います！また喫煙しておりませんのでご安心ください。何かご不明な点などあればお気軽にお問い合わせください。#Francfranc#フランフラン#バルス#パッチワークソファ
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