  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
【販売終了品】ナビア　パッチワークソファ3S G
商品番号 L55535075727
商品名

【販売終了品】ナビア　パッチワークソファ3S G
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 19,005 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

4年ほど前にフランフランで一目惚れして購入しましたが、引っ越し先の間取りに合わないため出品します。購入価格は約13万円でした。部屋のアクセントになり、とても気に入っていて大事に使ってきましたので、キレイな方かと思いますが細かい傷などはあります。そのためやや汚れありとさせてもらっています。中古品という点ご理解ください。サイズw1810×D820×H800mm座面の高さ　420mm足の部分を外してローソファとしても対応出来ます。お部屋を明るくしてくれるソファだと思います！また喫煙しておりませんのでご安心ください。何かご不明な点などあればお気軽にお問い合わせください。#Francfranc#フランフラン#バルス#パッチワークソファ
http://narcologia.ru/goods/message988527.html
http://narcologia.ru/goods/browse462791.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful167851.html

【販売終了品】ナビア　パッチワークソファ3S G
販売終了品】ナビア パッチワークソファ3S G | drmsimcock.co.nz

【販売終了品】ナビア　パッチワークソファ3S G
2023年最新】ナビア フランフランの人気アイテム - メルカリ

【販売終了品】ナビア　パッチワークソファ3S G
販売終了品】ナビア パッチワークソファ3S G | drmsimcock.co.nz

【販売終了品】ナビア　パッチワークソファ3S G
Francfranc （フランフラン）ナビア パッチワーク ソファ | labiela.com

【販売終了品】ナビア　パッチワークソファ3S G
再入荷お得ナビア パッチワークソファ3S G bXc1a-m55535075727 ...

【販売終了品】ナビア　パッチワークソファ3S G
販売終了品】ナビア パッチワークソファ3S G | drmsimcock.co.nz

【販売終了品】ナビア　パッチワークソファ3S G
3人掛けソファー フランフラン ナビア パッチワークソファ 3S GR 緑×青 ...

【販売終了品】ナビア　パッチワークソファ3S G
3人掛けソファー フランフラン ナビア パッチワークソファ 3S GR 緑×青 ...

【販売終了品】ナビア　パッチワークソファ3S G
Francfranc フランフラン ナビア パッチワークソファ 3S ３人掛け ...

【販売終了品】ナビア　パッチワークソファ3S G
NITORI 電動リクライニングソファ ３人掛け 定期入れの www ...

【販売終了品】ナビア　パッチワークソファ3S G
電動リクライニングソファ 【税込】 www.coopetarrazu.com

【販売終了品】ナビア　パッチワークソファ3S G
Francfranc】フランフラン NAVIA SOFA ナビアソファ カラフル 可愛い ...

【販売終了品】ナビア　パッチワークソファ3S G
2023年最新】パッチワークソファ ナビアの人気アイテム - メルカリ

【販売終了品】ナビア　パッチワークソファ3S G
Francfranc フランフラン ナビア パッチワークソファ 3S ３人掛け ...

【販売終了品】ナビア　パッチワークソファ3S G
Francfrancフランフラン/ナビア パッチワークソファ 3S(Francfranc ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru