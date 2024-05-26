【限定セット】誕生日パーティー　誕生日会　豆皿セット　お正月食器

こちらは4点セット×4名様、計16点セットです。(装飾品は含まれません)⚫竹皿×4天然素材ですので、ささくれやとげがでる場合があります。水に濡れた場合色落ちやカビが発生する場合があります。全て手作りですので、多少のゆがみや変形があります。1点1点状態は異なります。⚫ガラスの小鉢×4商品サイズ：7×5ｃm取扱い注意事項：レンジ☒オーブン☒食洗機☒⚫竹筒×4重箱のなかでお料理を入れたり、ソースなどを入れて食卓に並べていただけます。商品サイズ:φ6×H4.5cm取扱い注意事項:レンジ可（180℃）/オーブン可（200℃）/食洗機可（70℃）・釉薬の特性上、薄い部分、濃い部分のムラ、多少のだらつきがございます。・土の性質の違いや、焼いた時の窯の温度により色味が若干異なる場合があります。⚫かぶの小鉢×4サイズ 5×5×5の陶器レンジ、オーブン、食洗機◎・器の裏の釉薬のかかっていない部分は、多少のざらつきがあります。器を置いた面の傷つき防止の為、ランチョンマットなどの敷物を敷くことをオススメします。★全てへのご注意★・サイズや重さに若干の固体差があります。商品サイズは目安の寸法となります。・器の裏の釉薬のかかっていない部分は、多少のざらつきがあります。 器を置いた面の傷つき防止の為、ランチョンマットなどの敷物を敷くことをオススメします。※お値下げ予定はありません。※数量の変更不可



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