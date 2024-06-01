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1984's ピンバッジ　ロサンゼルスオリンピック　38個　イーグルサム
商品番号 Q44780610497
商品名

1984's ピンバッジ　ロサンゼルスオリンピック　38個　イーグルサム
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 2,546 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1984年に￼行われたロサンゼルスオリンピックの記念ピンバッジ38個セットです。☆☆サイズ☆☆W53cm×D41.5cm×H2.5cm(額縁)全て揃ったお品は今ではレアだと思います。額縁に傷がございますが、中古であることをご理解の上、よろしくお願いします。
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