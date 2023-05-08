ロイヤルコレクション　バッキンガム宮殿　チャールズ国王　戴冠式　オーナメント

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バッキンガム宮殿公式チャールズ国王戴冠式オーナメントロイヤルコレクショントラストショップよりチャールズ3世国王とカミラ夫人女王の戴冠式を記念して発売したロイヤルコレクション限定のオーナメントです。1点のみ★おまとめ購入お値引きします♪イギリス王室関連のお品はこちら→#royalcollectioncinnmonオーナメントはこちらに色々出品中です。→#cinammonornament英王室紋章が中央にゴールドやシルバーのビーズをふんだんに使用して作られています。裏はロイヤルブルーのベルベッド布地に戴冠式の日付が丁寧にデザインされています。金糸や美しいビーズを用いて経験豊富な職人によってインドで手作りされており、古くから高く評価されている「ザルドジ」の技術により作られています。一つ作るのに時間も手間暇もかかるお品物です。素晴らしい芸術作品のような仕上がりです。◆サイズ 約10cmすり替え防止のため返品は承れませんので写真をご確認のうえご購入ください。自宅保管・海外製品にご理解のうえご購入ください。#cinammonornament#チャールズ国王 #バッキンガムパレスイギリス王室 エリザベス女王 チャールズ国王 戴冠式 プラチナジュビリー Platinum デコレーション オーナメント 紅茶 TeaJubilee Platinum Jubileeエマブリッジウォーター英国Highgroveハイグローブハイグローヴ HarrodsロイヤルファミリーRoyalCrownRoyalCollectionTrustロイヤルコレクショントラスト英国王室 ハロッズウィンザー城 ケンジントン宮殿 ロンドン塔 イギリス王室 お好きな方へもおすすめ #プラチナジュビリー #ロイヤルコレクショントラスト #バッキンガム宮殿#エリザベス女王