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観賞石、盆石、水石
商品番号 Q33881736128
商品名

観賞石、盆石、水石
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 5,750 円
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商品詳細

石は黒色で綺麗な凹凸です。専用の水盤と台付き。石　　　23cm×15cm水盤　　40cm×26cm台　　　43cm×31cm砂は古いのでなしとさせていただきます。
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