【送料無料】黒曜石　オブシディアン　黒龍　桐箱付き

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黒曜石 オブシディアン 黒龍 桐箱付き2016年に広島に旅行に行った時に、天満屋福山店にて購入。来年は龍（辰）年ですね。桐箱付きです。丸玉の輝きが綺麗です。保証書は期限が切れてます。サイズ、縦約11cm、横約14cm素人採寸なので誤差ご了承ください。オブシディアン地表に噴出したマグマが急速に冷えて固まったもの。日本名 黒曜石（こくようせき）どなたか、黒龍様とご縁を感じた方にご購入いただけると幸いです。龍は風水の世界では最強の存在ですので家庭運、金運、仕事運、恋愛運と様々な幸運ももたらしてくれます。その他にも龍には財産運、出世運、恋愛、愛情運の他、困難な状況に陥った時、人間関係のトラブルなどを良い方向に改善してくれるという素晴らしいパワーを持つといわれています。★中古品となりますので神経質な方、購入後のクレーム、返品は出来ません。他にも出品しております。ペット、タバコ無し。コメント無し、即購入OK！種類...風水#金運#龍 置物#龍神#縁起物#龍亀#ロングイ#貔貅