超美品　徳田八十吉　花瓶

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商品詳細
平成10年に寺井町九谷焼陶芸館で購入し、撮影時まで未開封だった花瓶です。購入価格 ¥280000非常に綺麗な状態なので価値のわかる方に活かしていただきたいです。形状···丸形主な素材···陶磁器
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