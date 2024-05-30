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レトロ　 服部コーヒー 電飾看板 喫茶店　カフェ　アンティーク　店舗
商品番号 V52521596935
商品名

レトロ　 服部コーヒー 電飾看板 喫茶店　カフェ　アンティーク　店舗
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 19,012 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コンセントをつなぐと点灯致します。電球は付属しません。高さ　約98cm横幅　約45cm奥行き　約45cm自宅の保管品なので、細かいキズ、汚れがあります。その他、状態は画像でお確かめ下さい。確認の上、判断ご入札を希望いたします。アンティークレトロポップ雑貨リビングダイニング倉庫什器店舗カフェレストランショップ家具チェアーソファー箪笥飾り棚インテリアディスプレイ展示家庭用業務用飾り棚woodキッチン観葉植物照明器具蛍光灯大正明治鋳物彫金蒔絵古玩昭和レトロガラス戸大正ロマンヴィンテージビンテージケビントインテリア衝立ブロカントミッドセンチュリー和ガラスステンドグラス電傘店舗什器古民家ゆらゆらガラス螺鈿黒漆芸中国美術ちゃぶ台古民具骨董天然生活丸テーブル円卓折り畳み欄間建具障子赤珊瑚貝細工和箪笥和家具鼈甲唐物九谷古美術伊万里茶道インテリアテーブル家具衝立　パーテーション和小物和雑貨数奇屋書院組子椅子チェア襖　蔵戸扉竹竹細工華道
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