ヴィンテージ ディスプレイ棚

ご覧くださりありがとうございます(^^)レトロで味わいあるディスプレイラックです。お菓子屋さんかな？文房具屋さんかな？サイドの水玉デザインもアールデコっぽくてモダンでもあります。トレイを載せてお気に入りのアクセサリーや雑貨などを飾るのも素敵です。店舗什器としても◯サイズ◯高さ50/横幅31.2/奥行き(底)21/奥行き(最大)24/上3段奥行き10/下から2番目18.5/1番下22◯材質◯スチール昭和のお品です。全体的に曇りや錆など出てかなり味わい深く仕上がってます。がたつきはありません。その他気になる点などございましたらお気軽にどうぞ⭐︎梱包時サイズにより発送方法変更する場合がございます。ご了承のほどお願いします。



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