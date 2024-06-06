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イヌ　犬　パグ　オブジェ　陶器　ビンテージ　置物　インテリア　欧州　工芸品　F3
商品番号 H68384725811
商品名

イヌ　犬　パグ　オブジェ　陶器　ビンテージ　置物　インテリア　欧州　工芸品　F3
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 1,981 円
在庫状況 あり

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商品詳細

可愛い陶器製のパグのオブジェです。表情が豊かに感じられる作りで、存在感があります。#gesundのイヌ犬ちゃん犬商品はこちら#gesundの動物　商品はこちら#gesundの欧州商品はこちら#gesundのインテリア　商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。ビンテージ　ヨーロッパ　イタリア　いぬ　犬　オブジェ　陶器　手描き　置物　インテリア　工芸品　レトロ　アンティーク　ヴィンテージ　北欧　デンマーク　欧州　美術　九谷　瀬戸　芸術　美術工芸　陶器　現代アート　スウェーデンハンドメイド　おしゃれ　海岸風　モダン　一点物　丁寧な暮らし　シンプルな暮らし　暮らしの道具　MoMA　87A5904283
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