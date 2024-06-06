イヌ　犬　パグ　オブジェ　陶器　ビンテージ　置物　インテリア　欧州　工芸品　F3

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可愛い陶器製のパグのオブジェです。表情が豊かに感じられる作りで、存在感があります。#gesundのイヌ犬ちゃん犬商品はこちら#gesundの動物 商品はこちら#gesundの欧州商品はこちら#gesundのインテリア 商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。ビンテージ ヨーロッパ イタリア いぬ 犬 オブジェ 陶器 手描き 置物 インテリア 工芸品 レトロ アンティーク ヴィンテージ 北欧 デンマーク 欧州 美術 九谷 瀬戸 芸術 美術工芸 陶器 現代アート スウェーデンハンドメイド おしゃれ 海岸風 モダン 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし 暮らしの道具 MoMA 87A5904283