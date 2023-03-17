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- 2010年上海万博 アメリカパビリオン 記念品
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商品詳細
USAパビリオンの記念品です。クリスタルガラス製直径約7cm.重さ約316g外箱にスレが有ります。インテリアとしていかがですか?あくまでも中古品ですのでその点御理解の上御購入下さい。
http://narcologia.ru/goods/Stanford92973.html
http://narcologia.ru/goods/tenet283663.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant14882.html
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