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備前焼　羊の置物　ひつじ　未
商品番号 W18711859291
商品名

備前焼　羊の置物　ひつじ　未
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

備前焼のひつじの置物ですサイズ(約)　縦10.8cm　横17cm　幅8cm足元に数ヶ所欠けている所がございます　傷の有る中古品にご理解を頂けます方のご購入をお願い申し上げますどうぞ宜しくお願い申し上げます
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