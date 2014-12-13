備前焼　羊の置物　ひつじ　未

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備前焼のひつじの置物ですサイズ(約) 縦10.8cm 横17cm 幅8cm足元に数ヶ所欠けている所がございます 傷の有る中古品にご理解を頂けます方のご購入をお願い申し上げますどうぞ宜しくお願い申し上げます