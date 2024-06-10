ガーデニング雑貨　アイアンホースホルダー　ガーデンオブジェ　アンティーク調

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ガブラウンアイアン製ホースホルダーガーデン小屋、塀フェンスなどに取付けホースを巻いて収納できます。装飾が美しいので、ガーデンオブジェとしてもオススメです。自宅ガーデン用に購入しましたが、床置きタイプにした為出品中です。ブラウンアイアン製もとよりアンティーク仕上げです。ガーデン雑貨ですので購入時より商品歪み、サビなどございます。画像ご確認後ご理解いただける方のみご購入下さい。●サイズ(おおよそ実寸)画像あり Ｗ27㎝×Ｈ19㎝×D15.5㎝●素材 アイアン ブラウン新品購入未使用品宅配便80リサイクル箱に入れ配送予定です。#Hガーデン雑貨ガーデン雑貨、植木鉢など出品中です。●還元祭などイベントの時は再出品致します1〜2週間で季節商品入替もありますのでお早めにご検討下さい。ゴシック撮影小物ガーデニング雑貨ガーデンオーナメントディスプレイ雑貨店舗什器北欧雑貨イギリス雑貨アンテーク雑貨イングリッシュガーデンpetiterobenoireComptoirdeFamilleコントワール・ドゥ・ファミーユ HPDECO、オルネドフォイユ、サラグレース、コンランショップ ワンダーデコールお好きな方にも。