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極美品　ボッテガヴェネタ　マキシ　イントレチャート　三つ折り財布　ブラック
商品番号 D92640183389
商品名

極美品　ボッテガヴェネタ　マキシ　イントレチャート　三つ折り財布　ブラック
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 15,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BOTTEGAVENETAボッテガヴェネタWALLETウォレット小銭入れマキシイントレチャート編み込み金具レザー革ラムスキンカーフスキンメンズレディースユニセックス男女兼用※付属品はございませんので、ご了承ください。○購入元大手リサイクルショップオークションストア○サイズ(約)縦9×横11.5×マチ2_2.5cm平置き実寸。○状態目立った傷や汚れ等も少ない為まだまだ長くご利用いただけるかと思います。○カラー黒　ブラック　金　ゴールド○素材レザー　革　グレインラムスキン　カーフスキン
http://narcologia.ru/goods/reinforcement890999.html
http://narcologia.ru/goods/smear650304.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic143112.html
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