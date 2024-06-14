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【ヴィンテージ】90s シカゴ美術館 ミュージアムTシャツ　アートTシャツ
商品番号 M48644351853
商品名

【ヴィンテージ】90s シカゴ美術館 ミュージアムTシャツ　アートTシャツ
ブランド名 ヘインズ
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品説明】　　90年代頃のTheArtInstituteofChicagoシカゴ美術館のオフィシャルTシャツです(プリント下にコピーライトが入っています)。プリントにはエドワードホッパー、ゴッホカンディンスキー、スーラ、ドガ等の偉大な画家のサインをコラージュしたシンプルながら秀逸なデザインのアイテムです。【サイズ】　・肩幅:約46.5㎝・袖丈:約22㎝・身幅:約50㎝・着丈:約65㎝【素材】　　コットン100%【カラー】　ホワイト【生産国】　アメリカ【コンディション】　使用感、フロントに小汚れがありますがダメージ等のない良品です。古着慣れした方なら問題ないと思います。#スーベニア#バンドTシャツ#ロックTシャツ#ダリ#バスキア#ピカソ#アートT#美術館#古着#菅田将暉#90年代#90s#ベルベルジン#spikejonze#dinosaurjr#powerpop#トータス#名盤#バンドT#ヴィンテージ#ビンテージ#スパイクジョーンズ#ソニックユース#sonicyouth#ダイナソーjr#オルタナティブ#希少#激レア#山田蓮#ヤマダレン
http://narcologia.ru/goods/voiceless113059.html
http://narcologia.ru/goods/stair69300.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney805149.html

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90s The Art Institute of Chicago T-shirt | What’z up powered by BASE

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90's Hanes

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