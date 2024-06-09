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LONGCHAMP　ロンシャン　ネクタイ　ストライプ　イタリア製　ナロータイ
商品番号 A45793111796
商品名

LONGCHAMP　ロンシャン　ネクタイ　ストライプ　イタリア製　ナロータイ
ブランド名 ロンシャン
特別価格 税込 1,393 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆即購入OK☆☆匿名配送☆☆フォロー割5%OFFまとめ買い値引き2本100円　　　　　　　　3本200円割引、値引き希望の方はコメントください(≧▽≦)☆他にもブランドネクタイ多数出品しております。ご興味ある方は是非ご覧下さい　#MASAネクタイ商品一覧〜〜商品情報〜〜◆カラー　柄：ネイビー　ストライプ◆サイズ剣先の幅(最大値)：約8cm◆状態目立った傷や汚れホツレなど見られず、綺麗な状態だと思います。ネイビーに2種類のストライプが控えめに入っていて落ち着いた印象のデザインです。全体的に幅の細いネクタイです。*写真でご確認お願い致します。*中古品であることをご理解頂きました上でのご購入をお願い致します。*発送時の折りたたみシワはご了承ください。◆素材：シルク100%◆製造国：イタリア
http://narcologia.ru/goods/perpetual767046.html
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