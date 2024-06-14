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正規品LOEWE ロエベ　バイフォールドウォレット
商品番号 V46528376039
商品名

正規品LOEWE ロエベ　バイフォールドウォレット
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 12,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある中からご覧いただきありがとうございます。ロエベLOEWEバイフォールドウォレットロエベは卓越した工芸技術で知られており、細部にまでこだわった作りが特徴です。製品は丁寧に作られ、品質と耐久性が保証されています。メンズ　レディース　ユニセックス　男女兼用Madein:スペイン形...二つ折りカラー...ブルー数年前に購入しましたが、ほとんど持ち出さず家に置いていたので状態がいいです。お気軽にお問い合わせください財布形...二つ折り
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