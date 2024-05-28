ネクタイ　正規品　シルク　値下げ交渉◯

素材:シルク100％定価:約15000円柄:馬生産国:日本製配送の際に折りたたむため、到着の際に折り目がつく恐れがあります。何かご不明な点があれば、気軽に聞いてください。#結婚式#入学式#ネクタイ#シルク#日本製#田屋



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