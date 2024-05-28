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ネクタイ　正規品　シルク　値下げ交渉◯
商品番号 B71484603758
商品名

ネクタイ　正規品　シルク　値下げ交渉◯
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材:シルク100％定価:約15000円柄:馬生産国:日本製配送の際に折りたたむため、到着の際に折り目がつく恐れがあります。何かご不明な点があれば、気軽に聞いてください。#結婚式#入学式#ネクタイ#シルク#日本製#田屋
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