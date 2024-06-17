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- 【希少】マリオ ダンスダンスレボリューション コラボ tシャツ 05年製
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商品詳細
2005年製のニンテンドー、ダンスダンスレボリューションTシャツです！ゲームキューブ時代の公式Tシャツでかなり希少です。サイズ感、プリント、生地、雰囲気も良く、普段使いもコレクションとしても良いかと思います！カラー:ブラック身丈:約65cm身幅:約57cm肩幅:約56cm袖丈:約17cmdancedancerevolutionmarioNintendogamecubeストリート半袖オーバーサイズ古着オーバーサイズカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋
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