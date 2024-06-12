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【新品】ポールスミス サフィアーノ フラップ長財布 レッド 赤
商品番号 C80329706317
商品名

【新品】ポールスミス サフィアーノ フラップ長財布 レッド 赤
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 10,633 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品】PaulSmithサフィアーノ長財布です。《商品詳細》ブランド：PaulSmith(メンズ)カラー：レッド（タグ表記）　サイズ:約W18.5㎝×H9㎝×D2㎝仕様：札入れ×2、カード入れ×12、その他ポケット3、小銭入れ×1（ファスナー）素材:牛革状態:新品未使用正規品箱なし付属品：商品タグ、ケアカード発送：ゆうパケット★本商品は天然素材の本革を使用しておりますため、特有のシワ、血筋、色ムラ等がある場合がございます。★新品未使用ですが、デリケートなレザー素材の性質上、細かい擦れ・シワなどが感じられる場合がございます。個人的には特に気になる点はございませんが、感じ方が人によって違いますので、細かな点まで気になる方はご遠慮くださいませ。★ブランド箱をご希望の場合は、プラス送料分300円でおつけできますので、ご購入前にコメントをお願いいたします。★簡単なギフト用ラッピングは無料で承ります。箱つきの場合はリボンをおかけしたり、箱なしの場合は透明な袋に入れてリボンをおかけできます。※値引き交渉は受け付けておりませんので、ご了承願います。※即購入は大歓迎です。#長財布PSQ105オレンジかぶせウォレットさいふカラー...レッド財布形...長財布素材...本革
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