PRADA プラダ 二つ折り財布

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PRADAプラダ二つ折り財布となります。あまり使用していなかったため比較的きれいな状態かと思います。ただ中古品であることはご理解いただけますようお願い致します。#PRADA#プラダ#ブランド#財布#さいふ#サイフ#キャッシュレス#ミニマルカラー...ブラック柄・デザイン...無地財布形...二つ折り素材...本革