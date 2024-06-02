正規品 ルイヴィトン ダミエ ブレスレット バングル 腕輪 【TT11816 ...

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【PR:他ブランド品多数有り！是非見てね！】ルイヴィトンのブレスレットです。スレ傷あります。使用に問題ありません。ブランド：ルイ・ヴィトン商品名：ブラスレ・チェックイットライン：ダミエ・グラフィットブランド：ルイ・ヴィトン商品名：ブラスレ・チェックイットライン：ダミエ・グラフィット型番：M6606E素材：ダミエ・グラフィットキャンバス色：グラフィットサイズ：腕周り内周約18.5m×幅1.5cm製造：MI4142/France付属品：箱・保存袋仕様：プッシュロック開閉質問お気軽にどうぞ。様々なブランド品多数出品中。商品は全て業者によるブランド市場にて仕入れた物で、全て正規品です。基本早い者勝ち。即買いOK。送料負担して頂ければ受け取り評価前の返品OK。タイトルの【】内の数字は当店の管理番号になります。当店は小さな店舗がある、リサイクルショップです。詳しくはプロフィールをご覧ください。【PR:他商品は、プロフィール又はこちらから→#買取横丁】