80s ヴィンテージ \

brand...STEDMANdate...80年代ごろnote..ヴィンテージ\"thewashingtonpost\"Tシャツです。ピンクボディーで、ロゴは青字のオールドイングリッシュ！！めちゃくちゃ渋いです。アメリカ、ワシントンD.C.で発行されている日刊紙のヴィンテージ。ボディーは、80'SSTEDMAN、USA製。コットン100%,袖、のみシングルステッチ。古着は1点物のため、売り切れになった瞬間に手に入りません！ユニセックスで着用可能。color...ピンクsize...表記Lmeasuring_size...cm着丈：70身幅：52肩幅：47袖丈：20condition...腹部にペンキ汚れ、首元に少しの黄ばみがございます。[画像にてご判断ください]【経年美化】に変化しヴィンテージの雰囲気は抜群です。生地感、雰囲気、抜群にかっこいいです！この個体【一点物】の持つ特徴と御理解いただければ幸いです。ビンテージ品の風合いにご理解のある方のみお願いします。神経質な方は入札をおやめください！柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ピンク袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬



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