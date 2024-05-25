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COACH 財布
商品番号 G11987643774
商品名

COACH 財布
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック財布形···二つ折り半年ほど使用しましたが頻度が少なかったため傷などなくとても綺麗な状態です。ご了承いただける方はご購入よろしくお願いいたします。
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