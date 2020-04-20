【adidas】（27）スタンスミス　定番スニーカー　EF9288　ホワイト系

商品番号：SY1740❤即購入OKです❤❤プロフィールに割引き情報あります❤#IKCアパレルラインナップ♫全商品一覧です♫＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿【ブランド】 アディダス【商品状態・説明・サイズ】最後の写真をご確認くださいm(__)m○箱なし○シューキーパーは付きません。【カラー】写真参照＊色は写りの具合などで多少の違いがあるかもしれません、ご了承下さいませ。【素材】お写真をご覧下さい。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿❤正規品❤送料無料❤追跡あり・匿名配送の「メルカリ便」で発送します。❤48h以内の発送を心掛けてます。❤割引もあります❤ (詳しくはプロフィールをご覧下さい♫）#アイふるぎ屋靴ラインナップ↑他の商品はコチラをクリック↑＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿【その他】＊保管上又は梱包した際のシワが付いている商品もございます。ご容赦下さい。＊ゆうゆう⇆らくらくメルカリ便への変更をする場合もございます。また、お品物によっては圧縮する場合もございます。＊出品時には1着1着汚れなどチェックをしておりますが、見落としがある可能性もございます。ご了承お願いいたしますm(__)m（あまりにもひどい場合は受取評価前にメッセージ頂ければと思います。誠心誠意対応させていただきます。)＊ほとんどの商品が中古品ですので、古着特有の匂いのある商品もございます。上記、ご理解のある方のご購入検討をお願いいたします。最後までお読み頂きありがとうございました(^^)



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