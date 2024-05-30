ジョルジオ・アルマーニネクタイ『A42』新品タグ付き

GIORGIOARMANIジョルジオ・アルマーニネクタイ新品未使用タグ付き⭐サイズ大剣先10cm小剣先4.5cm長さ142cm⭐カラーブラウン系⭐素材シルク100%⭐付属品ジョルジオ・アルマーニネクタイソフトケース(付属品につきましては多少のスレ等がある場合もございます)付属品不要の方は500円引きです。新品未使用品ですが、素人自宅保管品とご理解頂ける方、プロフィールにご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。#RURUNINAネクタイページ#RURUNINA出品商品一覧ネクタイアルマーニネクタイジョルジオ・アルマーニエンポリオ・アルマーニプレゼントバレンタインブランドネクタイメンズネクタイスーツワイシャツYシャツ新卒入社式入学式卒業式成人式結婚式二次会面接飲み会父の日クリスマス



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