JIMMY CHOO ジミーチュウ 長財布　2021SS

スタースタッズ付きソフトグレイニーカーフレザー・ウォレットスタースタッズを様々な大きさであしらった、スマートで洗練されたウォレット。鮮やかなカラーの柔らかなグレイニーカーフレザーを使用し、12枚収納可能なカード入れとジッパー付き小銭入れをあしらいました。カード、レシート、現金が滑り落ちないジップアラウンドスタイルで、貴重品を安全に持ち運びできます。ソフトグレイニーカーフレザースタースタッズ付きジッパー式開閉カード入れ8枚収納可ジッパー付き小銭入れ紙幣用仕切り2か所サイズ：横18.5x縦10x幅2.5cmイタリア製サイズ：横18x高10x幅2cm2021SS限定カラー小銭入れ部分は未使用です。主に紙幣を入れるのに使用してました。使用感は無い方だと思いますが、鞄に入れていた時の色移りが少しあります。写真でご確認下さい。



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