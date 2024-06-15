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COACH マフラー　男女兼用
商品番号 S53976831814
商品名

COACH マフラー　男女兼用
ブランド名 Svital
特別価格 税込 1,999 円
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商品詳細

使用しなくなったので出品します。ウール95%すごくあったかいです‼️カラー···グレーカラー···ブラック【商品】コーチCOACHマフラーメンズストールカシミヤ混ブラック黒男女兼用【サイズ】約：幅30cm×長さ180cm【素材】ウール95%　カシミア5%【付属品】無し
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