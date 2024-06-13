良品　ポロラルフローレン　マフラー　ストール　ウールシルク　ノルディック　鳥

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商品詳細
ラルフローレン、マフラー・ストールになります。毛ウール75%絹シルク25%素材、ボーダーに雪の結晶の様なノルディックと鳥バード柄デザイン、色カラーは黒ブラック・ベージュになります。若干の使用感程度になります。size約176×約24〜26㎝#st商品一覧#stラルフ
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